الكرملين: مبعوث بوتين قد يزور واشنطن لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، قد يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام لأول مرة عن الزيارة المحتملة.

وقالت المصادر إن دميترييف، الخاضع للعقوبات الأمريكية، من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإجراء محادثات.

وكان دميترييف قد ألمح سابقا إلى إمكانية التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مشاريع تطوير القطب الشمالي، ومعادن الأرض النادرة، وكذلك استكشاف المريخ بالتعاون مع الملياردير إيلون ماسك.

وقال مصدر مطلع، إلى أن الحكومة الأمريكية رفعت العقوبات مؤقتا عن دميترييف لمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبها، أفادت وكالة رويترز بأن دميترييف، الذي يرأس أيضا صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي ويتكوف اليوم الأربعاء.

وكان ويتكوف قد التقى بوتين مرتين في موسكو ضمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي تعليقه على هذه التقارير، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نعم، أؤكد أن هذه الزيارة ممكنة. نحن نواصل مناقشاتنا مع الأمريكيين عبر قنوات مختلفة، ولا يمكنني تقديم أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي".

أما دميترييف، فقال، الأربعاء، إن زيارته للولايات المتحدة لا تزال "غير مؤكدة"، ملمحا في منشور على منصة ظ إلى أن المحادثات بين البلدين تواجه "مقاومة" من قبل أصحاب المصالح الراسخة والروايات القديمة.