«الخدمات الطارئة» تقدم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض في الشرقية

نجح مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 التابع لإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتعاون مع المشروع القومي «رعايات مصر»، في تقديم الرعاية الصحية لعدد 1307 مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال الأسبوع الثاني والثلاثون للمبادرة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم 45497 مريض منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة الشرقية في بداية شهر أغسطس 2024 الماضى وحتى الأسبوع الثانى والثلاثون ، وذلك في إطار التنسيق الفعّال بين مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة بمحافظة الشرقية، ووزارة الصحة والسكان.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى 137 يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة ، بالإضافة للحوادث ، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة، مضيفاً بأن المركز يعمل على مدار الـ24 ساعة ، حيث يتم التنسيق من خلال البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات بهدف القضاء على قوائم الإنتظار، مقدماً الشكر لجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الاستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وأضاف الدكتور هانى مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مشروع رعايات مصر قدم خلال الأسبوع الـ32 الخدمة لعدد 1307 مريض مشيراً أنه تم تسكين 851 حالة رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، 77 حالة بالعناية المركزة للقلب، فضلاً عن تسكين 207 طفل بالحضانات و 42 طفل رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة لـ 3 حالات سموم بعناية السموم، وحالة بعناية الحروق، وحالة بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد 124حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة ، منها إجراء 3 حالات قسطرة قلبية طارئة، وتحويل حالة لوحدة إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية ، وإجراء حالة جراحة متقدمة للأطفال.