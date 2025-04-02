ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل مجدداً: "سعيدة بنجاح مسلسلنا بعيدًا عن الإسفاف والبلطجة"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها، بعد ردود أفعال الجمهور حول مسلسها "وتقابل حبيب"، والذي شارك خلال الموسم الرمضاني.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور لتشارك به جمهورها.

منشور الفنانة ياسمين عبد العزيز 

وجاء المنشور "سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن".

 

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز "إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره .والحقيقة إن عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف وبيساند الفن الراقي المحترم بكل حب وثقة".

يشار أن الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، في حالة تلميحات بمنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن أعلن العوضي أن مسلسله "فهد البطل" هو الأكثر مشاهدة خلال الموسم الرمضاني، وبمسافه كبيرة عن أقرب منافسيه، لتعلق الفنانة ياسمين عبد العزيز بمنشور ساخر يتضمن تهكم على منشور العوضي كما فسر الجمهور، حيث علقت "ابويا  ابويا أنا رقم واحد يا ابويا الحصان يابويا".

ياسمين عبد العزيز وتقابل حبيب فهد البطل احمد العوضي مسلسل