خلال ثالث أيام العيد.. الزراعة تتابع تقاوى المحاصيل الاستراتيجية وتفحص عينات التصدير

صرح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، بأن الإدارة قامت ثالث ايام عيد الفطر بمتابعة العمل في حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية-الشتوية- لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات خاصة القمح والشعير والفول البلدي ومتابعة زراعات الاذرة الشامية ومحطات إعداد وغربلة التقاوى على كل المحافظات وحل أى معوقات تعوق سير العمل وتذليل العقبات على الفور كما تم ضبط مخزن به كميات من الذره الشامية المغشوشة بمحافظة المنيا.

وأضاف "ريحان" أنه تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة خلال اجازة العيد والعطلات الرسمية وتكثف حملات الرقابة والتفتيش علي محلات الاتجار في التقاوي لضبط الاسواق لضمان وصول تقاوى معتمدة للمزارعين.



وفي سياق متصل وفي إطار توجيهات وزير الزراعة، وتحت إشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث، وخلال اجازة عيد الفطر المبارك، فإن كل من المعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، يوصلان العمل خلال العطلات الرسمية لخدمة المواطنين والمصدرين، وذلك لضمان عدم تأخير او تعطيل أي شحنات تصديرية حيث حرصت الدكتورة هالة أبويوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالتواجد مع الباحثين خلال الاجازة ومتابعة استمرار تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الزراعة على دعم المنظومة التصديرية، والتأكد من التزام المنتجات الزراعية المصرية بالاشتراطات الدولية، بما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية، ويدعم الاقتصاد الوطني.