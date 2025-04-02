العطلات الرسمية في عام 2025.. التفاصيل الكاملة

بعد مرور ٣ أشهر من عام ٢٠٢٥، وبداية شهر أبريل الذي جاءت بدايته بعيد الفطر وإجازة رسمية في مصر، يتساءل الكثير من الناس عن الإجازات والعطلات الرسمية لعام ٢٠٢٥، حيث شهدت الثلاثة اشهر الماضية عدة اجازات وهي:

٧ يناير، عيد الميلاد المجيد

٢٥ يناير، عيد الشرطة وثورة يناير



٢٩ مارس - ٢ ابريل، عيد الفطر المبارك.

-العطلات القادمة في عام ٢٠٢٥:

٢١ ابريل، عيد شم النسيم.

٢٥ ابريل، عيد تحرير سيناء.



١ مايو، عيد العمال.



٥ يونيو، وقفة عيد الأضحى المبارك.



٦ لـ٩ يونيو، عيد الأضحى المبارك.

٢٦ يونيو، رأس السنة الهجرية.

٣٠ يونيو، ثورة ٣٠ يونيو.

٢٣ يوليو، ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.



٤ سبتمبر، المولد النبوي الشريف.



٦ أكتوبر، عيد القوات المسلحة.