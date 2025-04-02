معهد بحوث الصحة الحيوانية يواصل جهوده لتأمين غذاء آمن خلال عيد الفطر

واصل معهدبحوث الصحة الحيوانية جهوده في تقديم الخدمات للمواطنين أثناء عطلة عيد الفطر، في إطار حرص المعهد على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات اللازمة للمربين والمزارعين في جميع أنحاء الجمهورية.

حيث تم استقبال والفحص المعملي لعينات مما يزيد عن 909 الف دجاجة تسمين بالإضافة الى رسائل عجول مستوردة لاثبات خلوها من الأمراض الوبائية ورسائل اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتها لإثبات صلاحيتها للاستهلاك قبل طرحها للاسواق .

بالاضافة الى فحص عينات من مزارع الدواجن في المناطق الخالية من انفلونزا الطيور و عينات من المشاكل الحقلية بالمزراع والحظائر لدى صغار المربين.

واستمر العمل أثناء عطلة عيد الفطر المبارك بالمعهد ومعامله الفرعية ومنها المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني ومعامله الفرعية بالشرقية والاسماعيلية ودمنهور وجمصةوالاقصر والفيوم وكذلك بالمعامل الحدودية في معمل اسوان ومعمل الشلاتين ومعامل المعهد بالموانيء بميناء الاسكندرية و معمل بورسعيد ومعمل ميناء دمياط وكذلك بالمعمل الفرعي بمطار القاهرة.



وأكدت الدكتورة سماح عيد رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية، استمرار العمل بمعامل المعهد أثناء عطلة عيد الفطر المبارك التزاما من المعهد وباحثيه بالقيام بدور المعهد ومعامله في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود وتوفير غذاء صحي آمن للمواطن المصري وتقديم الاستشارات والخدمات للمربيين.



وقدمت عيد التهنئة والتحية لباحثي المعهد ومعامله وأشادت بدورهم البارز وتفانيهم والتزامهم بواجباتهم وحسن سير العمل.

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