حفل جماهيري حاشد لـ حمادة هلال على مسرح البالون باحتفالية عيد الفطر|صور

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، وضمن أنشطة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أحيا النجم حمادة هلال حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح البالون، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا واسعًا، حيث رُفع شعار “كامل العدد”، وسط أجواء احتفالية حماسية وتفاعل كبير من الجمهور مع الأغاني التي قدمها النجم المحبوب.

شهدت بداية الحفل تقديم مجموعة من العروض الاستعراضية المتميزة التي أبهرت الحضور، حيث افتُتح الحفل باستعراض “خان الخليلي”، من ألحان الموسيقار علي إسماعيل وتصميم الفنان محمد قذافي، وأدته فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية. تلا ذلك استعراض “الزار”، من كلمات وألحان محمد مصطفى رجب وتصميم رحمة عمرو، وأداه راقصو الفرقة القومية للفنون الشعبية. كما شمل الفصل الأول استعراض “المولد”، من كلمات وألحان محمد مصطفى رجب، وتصميم محمد قذافي، وأداه راقصو فرقة رضا والقومية للفنون الشعبية، في أداء مبهر نال استحسان الجمهور.

إلى جانب العروض الاستعراضية، قدمت فرقة أنغام الشباب فقرة غنائية متميزة أضفت مزيدًا من التنوع على الحفل، حيث شارك بالغناء الفنانون عبدالله الجسمي، عماد كمال، كمال كمال، وأحمد الأمير، مقدمين مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

مع بداية الفصل الثاني، صعد النجم حمادة هلال إلى المسرح وسط ترحيب وتصفيق حار من الجمهور، ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت الأجواء، حيث استهل الفقرة بأغنية “كل أما فيك”، وتتابعت الأغنيات التي تفاعل معها الحاضرون، ومنها “بحبك انت آخر حاجة”، “تعلالي”، “الناس الحلوة”، و”كل أما أفكر فيك”، إضافة إلى الأغاني العاطفية التي لم تغب عن الحفل، حيث غنى “مش أي حد يقولك عني كلام تصدق”، “ساعات”، “الحب حلو”، واختتم فقرته بأغنية “بحس معاك”، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوه الغناء، وصفقوا بحرارة حتى نهاية الحفل.

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