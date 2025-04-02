حبس شخص بتهمة حيازة 10 آلاف قرص مخدر في المرج

قررت النيابة المختصة، حبس المتهم بحيازة 10 آلاف قرص لمخدر الكبتاجون المخدر بمنطقة المرج 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات.

10 آلاف قرص لمخدر الكبتاجون

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل بالاتجار في الاقراص المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته 10 آلاف قرص لمخدر الكبتاجون.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.