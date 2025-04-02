جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تقدم حلولاً مبتكرة لترميم الآثار الخشبية

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، اليوم الأربعاء، المشاركة بورقتين بحثيتين رائدتين في مجال ترميم الآثار الخشبية، نشرتا في المجلة الدولية لدراسات الفنادق والسياحة والترميم، حيث قدّمتا حلولاً علمية مبتكرة لتنظيف وتقوية القطع الأثرية.

جامعة طيبة

أعد الورقتين البحثيتين، الدكتور محمد ربيع، المدرس ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بالجامعة، إذ ركزت الدراسة الأولى على تطوير تقنيات تنظيف الآثار الخشبية بمتحف الأقصر. وتم تطبيق البحث على القطعة الأثرية رقم 42 المصنوعة من خشب الجميز، والتي تعاني من تلف طبقاتها الملونة (الأحمر، الأصفر، الأسود).

واستخدم الفريق البحثي تقنيات متطورة مثل: مطياف الأشعة تحت الحمراء (FTIR)، حيود الأشعة السينية (XRD)، لتحليل مكونات القطعة واختبار ثلاث طرق تنظيف مختلفة، بهدف الوصول لأفضل طريقة تحافظ على القطعة دون الإضرار بها.

أما الورقة الثانية فقدمت دراسة مقارنة بين مادتي: هيدروكسيد الكالسيوم النانوي (Nano-restore)، كلوسيل إي (Klucel E)، كمواد تقوية للخشب الأثري متعدد الألوان. وأظهرت النتائج أن كلا المادتين حققتا نتائج ممتازة في تقوية القطع الأثرية دون أي تأثير على المظهر البصري، التركيب الكيميائي، درجات الألوان الأصلية

وأكد الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن مثل هذه الأبحاث تمثل نقلة نوعية في مجال الحفاظ على تراثنا الخشبي، وتؤكد ريادة جامعتنا في مجال تكنولوجيا ترميم الآثار، لافتا إلى أن هذه الأبحاث تأتي في إطار استراتيجية جامعة طيبة التكنولوجية لدعم البحث العلمي التطبيقي، ومساهمتها الفاعلة في الحفاظ على التراث الثقافي المصري، خاصة مع التحديات التي تواجه الآثار الخشبية بسبب عوامل الزمن والتخزين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ربيع المدرس ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بالجامعة، أن هذه الدراسات تفتح آفاقاً جديدة للحفاظ على التراث الخشبي المصري باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى نتائج هذه الأبحاث تم نشرها في دوريات علمية محكمة، ومن المتوقع أن تسهم بشكل فعال في تطوير بروتوكولات ترميم الآثار الخشبية في المتاحف المصرية.

https://ijhtrs.journals.ekb.eg/article_395856.html

https://ijhtrs.journals.ekb.eg/article_395670.html

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