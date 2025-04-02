رئيس الخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان في بني سويف

تفقد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حديقة الحيوان بمحافظة بني سويف، للوقوف على سير العمل بها، والتيسير على الزائرين.

وقال رئيس الهيئة: إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة القطاعات والإدارات الخدمية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تقديم كل الخدمات وإتاحتها، والتيسير على المواطنين.

وحرص شاهين على لقاء الزائرين ورواد الحديقة لاستطلاع آرائهم حول عمليات التطوير الأخيرة بالحديقة، خاصة بعد دعمها ببعض الحيوانات من حديقة حيوان الجيزة، قبل العيد مباشرة، حيث أعرب الزوار عن سعادتهم بما تم من أعمال تطوير بها، باعتبار الحديقة متنفسًا مهمًا لأبناء المحافظة.

في سياق متصل تفقد أيضا بعض مسؤولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية حديقة الحيوان الفيوم، استمرارًا لأعمال المتابعة الميدانية، وتفقد سير العمل، والتأكيد على توفير سبل الراحة للمواطنين والزائرين.