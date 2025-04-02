حقيقة الانفجار الذي حدث أثناء تصوير فيلم "The seven Dogs"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، توقف العمل بشكل نهائي في فيلم the seven dogs، وذلك بعد تعرض الفيلم لحادث انفجار في أحد المشاهد أثناء التحضيرات، نتج عنها قرار بعدم استكمال الفيلم.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يعلن فيه الواقعة ليشارك بها جمهوره.

وجاء منشور رئيس هيئة الترفيه "نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".

منشور المستشار تركي آل شيخ

تفاعل الجمهور والمتابعون ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير على المنشور، وانهالت تعليقات المتابعين، بين من ظن أنها كذبة ابريل، وآخرون أنها جزء من الدعاية للعمل.

ونشر بعدها المستشار تركي آل الشيخ منشورًا بفيديو للتفجير في أحد مشاهد العمل، وعلق عليه: "منجيش ليكم في حاجة وحشة وكل سنة وانتم طيبين"، ليكتشف الجمهور مزحة رئيس هيئة الترفيه عن قرار عدم استكمال الفيلم.