المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة يتفقد العمل في سحارة الحكمة

تفقد الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، خلال ثالث أيام عيد الفطر سير الأعمال الخاصة بإنشاء سحارة بقرية الحكمة وأعمال الصرف الزراعي وإنشاء مدرسة التعلمية بقرية البراعم بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان.

تأتي هذه الأعمال للتغلب على مشكلة ارتفاع منسوب المياه والصرف بمساحة 3500 فدان بالمنطقة وعدم تمكن الأهالي من زراعة هذه الأرض منذ استلامها وبحضور محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمهندس عبدالرحيم سرور رئيس لإدارة المركزية لإقليم صرف مصر العليا والمهندس احمد السعدي مدير لإدارة العامة الصرف اسوان وبحضور استشاري المشروع والدكتور فهمي صلاح عبدالحليم، أستاذ الهيدروليكا والموارد المائية بكلية الهندسة جامعة بنها.

وخلال الجولة ناقش المسؤولين والاستشاريين كيفية ضمان الانتهاء من الاعمال والعمل سريعًا على إعادة هذه الأرض للزراعة مرة ثانية، للمساعدة في تحسين مستوى المعيشة للمنتفعين المتضررين بهذه المنطقة.