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الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية الأجنبية اليوم
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شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية تباينًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن القطاع المصرفي في بداية التعاملات الصباحية.

وتعرض البوابة نيوز في هذا التقرير أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.49 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل اليورو 54.23 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 65.30 جنيه للشراء و65.51 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعره 65.02 جنيه للشراء و65.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.46 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.
وفي كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعره 13.42 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 163.74 جنيه للشراء و164.25 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، سجل 163.04 جنيه للشراء و164.17 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر، بلغ 163.22 جنيه للشراء و164.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل الدرهم 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.

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