قصور الثقافة بالوادي الجديد تحتفل بعيد الفطر

احتفل فرع ثقافة الوادي الجديد بعيد الفطر المبارك من خلال باقة من الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت بالمواقع الثقافية التابعة له، وذلك ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث نظم قصر ثقافة موط احتفالية ثقافية وفنية متنوعة بعنوان "العيد فرحة" بمركز التنمية الشبابية بموط، تضمنت سكتش مسرحي لفرقة موط المسرحية، وورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "أهلا بالعيد"، بالإضافة إلى ورشة للرسم على الوجوه للفنانة أسماء زهر الدين.

كما تم تقديم عرض مسرح عرائس للأطفال وعرض فني لفرقة التلقائيين موط التي قدمت مجموعة من أغاني الفلكلور الواحاتي.

وضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرضا فنيا لفرقة فنون شعبية التلقائيين التي قدمت باقة من أغاني التراث الواحاتي، إلى جانب فقرات متنوعة للموهوبين بمركز التنمية الشبابية.

كما شهدت الفعاليات إقبال الجمهور على مسرح وسينما هيبس لحضور عرض فيلم "سيكو siko" ضمن مشروع سينما الشعب بالوادي الجديد.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا متنوعا احتفالا بعيد الفطر المبارك يشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية بمسرح السامر بالعجوزة والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وعروض فنية بجميع المحافظات، إلى جانب عروض مسرحية في محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ.

كما يعرض عدد من الأفلام السينمائية الجديدة في 16 محافظة عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد مخفض قدره 40 جنيها للتذكرة، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية بالمناطق الجديدة الآمنة.

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