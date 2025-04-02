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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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انتهى الشوط الأول بين فريق الزمالك ونظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بالتعادل السلبى بدون أهداف فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد كيب تاون"، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ووصل كل فريق إلى منطقة جزاء منافسة، إلا ان اللمسة الأخيرة كانت عائق في ترجمة سيطرة كل فريق على الكرة إلى أهداف.

وكان البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفني للزمالك، قد خاض الشوط الأول من المباراة بتشكيل جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.
خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة .
خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر، وناصر منسي.

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