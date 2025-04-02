استشهاد نقيب شرطة متأثرًا بإصابته في مداهمة أمنية بالأقصر

توفي النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مداهمة أمنية بمركز الزينية شمال محافظة الأقصر.

النقيب محمود عبدالصبور

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم الجمعة الماضية، عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ لدى مركز شرطة طيبة، يفيد بإصابة النقيب محمود عبدالصبور الشكلي، معاون مباحث المركز، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بطلق ناري في الوجه خلال مداهمة أمنية للقبض على الخارجين على القانون بناحية الحمادين بمركز الزينية التابع لدائرة مركز طيبة الأمنية.

وعلى الفور، تم نقل الضابط المصاب إلى العناية المركزة بالمستشفى وظل بها لمدة 6 أيام، حيث وافاته المنية اليوم متأثرًا بإصابته، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان شهيد الواجب، عصر اليوم الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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