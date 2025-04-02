ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مشروبات طبيعية لعلاج الكحة.. أبرزها الغرغرة بالماء المالح

علاجات طبيعية
علاجات طبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتطور الكحة إذا لم يتم علاجها بشكل سريع لمشكلات صحية كبيرة ومؤلمة ومزعجة، وهناك علاجات مختلفة للكحة سواء الأدوية أو الطرق الطبيعية، وتزداد الكحة أثناء النوم وتجعل النوم صعبًا والحياة غير مريحة، لذا يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية لعلاج الكحة فى المنزل.

 وتبرز "البوابة نيوز" طرقًا طبيعية وسريعة لعلاج الكحة وفقًا لموقع healthline الطبى فيما يلى: 

طرق علاج الكحة بشكل طبيعى: 

  • علاجات بالأعشاب والعسل حيث يعتبر العسل من أقدم وأفضل الطرق لتهدئة الحلق وتخفيف الكحة يمكن تناول كوب من الليمون والماء الساخن مع العسل.
  • الغرغرة بالماء المالح وتخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب الجهاز التنفسي.
  • النعناع بفضل خصائصه يساعد في تقليل الكحة وتسهيل التنفس يمكن وضع قطرات من زيت النعناع بماء ساخن واستنشاق الهواء.
  • يمكن استخدام الزعتر والزنجبيل، والكركم، لتخفيف الأعراض.
  • البروبيوتيك قد لا يعمل على تخفيف السعال بشكل مباشر ولكن يوازن الفلورا فى الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة.
  • وجدت دراسة أن جدر الخطمى يعالج السعال والتهاب الحلق.

 نصائح أخرى لتقليل الكحة

  • تناول كمية كبيرة من السوائل لتخفيف المخاط في الحلق.
  • تناول أدوية الاستحلاب التي تساعد في تقليل ألم الحلق والسعال.
  • استخدام مرطب الجو لتعزيز ترطيب الغرفة.
  • الابتعاد عن التدخين والتدخين السلبى.
  • إذا كانت الطرق الطبيعية غير فعالة أو لها تأثير عكسى يجب استشارة الطبيب واستخدام الأدوية.
الكحة طرق علاج الكحة بشكل طبيعي علاجات بالأعشاب طرق علاج الكحة مشروبات طبيعية لعلاج الكح علاج الكحة علاج الكحة في المنزل مشروبات طبيعية لعلاج الكحة في المنزل مشروبات طبيعية