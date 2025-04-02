مشروبات طبيعية لعلاج الكحة.. أبرزها الغرغرة بالماء المالح

تتطور الكحة إذا لم يتم علاجها بشكل سريع لمشكلات صحية كبيرة ومؤلمة ومزعجة، وهناك علاجات مختلفة للكحة سواء الأدوية أو الطرق الطبيعية، وتزداد الكحة أثناء النوم وتجعل النوم صعبًا والحياة غير مريحة، لذا يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية لعلاج الكحة فى المنزل.

وتبرز "البوابة نيوز" طرقًا طبيعية وسريعة لعلاج الكحة وفقًا لموقع healthline الطبى فيما يلى:

طرق علاج الكحة بشكل طبيعى:

علاجات بالأعشاب والعسل حيث يعتبر العسل من أقدم وأفضل الطرق لتهدئة الحلق وتخفيف الكحة يمكن تناول كوب من الليمون والماء الساخن مع العسل.

الغرغرة بالماء المالح وتخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب الجهاز التنفسي.

النعناع بفضل خصائصه يساعد في تقليل الكحة وتسهيل التنفس يمكن وضع قطرات من زيت النعناع بماء ساخن واستنشاق الهواء.

يمكن استخدام الزعتر والزنجبيل، والكركم، لتخفيف الأعراض.

البروبيوتيك قد لا يعمل على تخفيف السعال بشكل مباشر ولكن يوازن الفلورا فى الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة.

وجدت دراسة أن جدر الخطمى يعالج السعال والتهاب الحلق.

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