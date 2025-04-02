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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جولة تفقدية لقيادات المستشفيات التعليمية لعدد من المنشآت لمتابعة سير العمل في العيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يرافقه الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، بزيارة تفقدية لمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، لمتابعة الأداء وانتظام سير العمل.
حيث استهل زيارته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للتأكد من الالتزام بجداول نوبتجيات طوارئ العيد، لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، واطمأن على توافر الأسرة بكافة الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، كما تأكد من بدء العمل بالخطة في الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة لها والعمل معها بكفاءة، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ، ووجود صيدلي على رأس العمل، ضمانًا لتيسير صرف الأدوية وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما راجع  مخزون أرصدة الدم والبلازما والمستلزمات الطبية.


كما تفقد رئيس الهيئة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى وقام بمراجعة معدلات التنفيذ لضمان الانتهاء منها فى المواعيد المحددة.

بينما قام الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بزيارات ميدانية للعديد من وحدات الهيئة بالقاهرة، حيث شملت الزيارات معاهد السكر والقلب والكبد ومستشفى الجلاء التعليمي، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من الالتزام بجداول نوبتجيات طوارئ العيد، لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، تنفيذًا للخطة المعتمدة من رئيس الهيئة بهذا الشأن.

حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وقام بمراجعة جداول نوبتجيات العيد لكل الفئات، والتأكد من تواجد السادة الاخصائيين وانتظام العمل بجميع الأقسام، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ، ووجود صيدلي على رأس العمل.

وقام الدكتور أحمد فرغلى، مدير المستشفيات التعليمية، بزيارة مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي ومستشفى المطرية التعليمي، حيث تفقد اقسام الاستقبال والطوارئ، وقام بمراجعة جداول نوبتجيات العيد لكل الفئات، والتأكد من تواجد السادة الاخصائيين وانتظام العمل بجميع الأقسام، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ، ووجود صيدلي على رأس العمل.

كما قام مدير المستشفيات، بالمرور على الأقسام الداخلية لمتابعة انتظام العمل، وقام بمراجعة الحالات الموجودة، ومناقشة الفريق الطبي للتأكد من تقديم الخدمة الطبية اللازمة.

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