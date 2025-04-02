ارتفاع عدد ضحايا مجزرة قصف عيادة أونروا في جباليا إلى 22 شهـيدا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحـتلال بقصف عيادة أونروا في جباليا إلى 22 شهـيدا بينهم 16 طفلا ونساء ومسنون وعشرات الجرحى.

وأكد المكتب الإعلامي وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية، إضافة إلى استهداف 228 مركز نزوح وإيواء في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين.

وأشار إلى استهداف عيادة طبية تابعة لمنظمة أممية جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة دولية عاجلة، مطالبا الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية.