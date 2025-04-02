بأنغام السمسمية وأنشطة الأطفال.. قصور الثقافة بالسويس تحتفل بعيد الفطر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة السويس، وذلك ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

ونفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة وأقيمت بنادي هيئة قناة السويس ببور توفيق، بحضور هويدا طلعت، المشرف على فرع ثقافة السويس.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية، قدمت خلاله استعراضات فنية من التراث السويسي، تخللتها أنغام السمسمية مثل "أما براوة، يا ليلة العيد، يا بيوت السويس، غني يا سمسمية، يا ليل آن"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

تلتها ورشة فنية للأطفال بعنوان "رسم على الوجوه" قامت بتنفيذها الفنانة لمياء عبد المنعم، ونفذ الفعاليات فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا متنوعا في القاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر المبارك يشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية في محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ.

كما يعرض عدد من الأفلام السينمائية الجديدة في 16 محافظة عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد مخفض قدره 40 جنيهًا للتذكرة، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية بالمناطق الجديدة الآمنة.

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