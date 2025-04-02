انهيار أجزاء من عقار في مدينة دمياط

شهدت مدينة دمياط اليوم الأربعاء، سقوط أجزاء من عقار بشارع فكري زاهر بجوار مسجد أبو قريبة بدمياط دون خسائر بشرية.

وانتقل مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لفحص العقار والوقوف على حالته.

كما تحركت قوة امنية من مديرية امن دمياط لمعاينة موقع الانهيار وتحرير محضر شرطي بالواقعة وإخلاء المنطقة المحيطة بالعقار لعدم حدوث إصابات.

من ناحية أخرى أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط عن إزالة مخالفة ردم على ترعة الإصلاح الزراعي بالسنانيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين حيث تم إزالة مخالفة ردم على ترعة تابعة لولاية الإصلاح الزراعي بالسنانيات المتفرعة من ترعة البلامون ، وذلك بالتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، والإصلاح الزراعي.

حيث تم إزالة عدد 4 مواسير قطر واحد ونصف متر من خلال حفار تابع للوحدة المحلية ، وذلك بمتابعة ميدانية من رشدي صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و مسئولي الإصلاح الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.



كما تم التصدي لحالة تعدِ على أرض زراعية في المهد بقرية العطوى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، باستمرار المتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتصدي لأى محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة و حالات البناء المخالف، حيث تابع محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ، الحملة التي قامت بها الوحدة المحلية بالعطوى لإزالة حالة تعدِ على أرض زراعية فى المهد ، وذلك بمحاولة بناء غرفتين على مساحة ٧٠ متر تقريبًا بالطوب الأحمر والأسمنت داخل حظيرة مواشى بالأرض.

حيث تم إزالة المخالفة نهائياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم إزالة فى المهد لحالة بناء مخالف بمدينة ميت أبو غالب تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتصدي وبكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة و حالات البناء المخالف، تصدت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة ميمي السعداوي، لمحاولة بناء مخالف في المهد ، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث تم إزالة الشدة الخشبية لسقف دور اول علوى داخل الحيز العمرانى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة.