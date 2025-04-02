الليلة.. علي زين وحسن قداح في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا لليد

يستضيف فريق فوكس برلين الألماني نظيره كيلسي البولندي، مساء اليوم، في لقاء الإياب من الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ويسعى كيلسي البولندي، الذي يضم النجم المصري حسن قداح، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب، حيث انتهت بفوز فوكس برلين بنتيجة 33-27.

وفي لقاء آخر، يلتقي ماجديبورج الألماني مع نظيره دينامو بوخارست الروماني في مباراة الإياب، التي تقام في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً.

ويمثل النجم المصري علي زين فريق دينامو بوخارست، الذي يسعى لتعويض خسارته في الذهاب بنتيجة 30-26 لصالح ماجديبورج.

كما يواجه نانت الفرنسي نظيره أورلين ويسلا بلوك البولندي في مباراة الإياب، التي تُقام أيضًا في التاسعة و45 دقيقة مساءً.

وكان أورلين ويسلا بلوك قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 28-25، وتُعد هذه المباريات حاسمة للفرق المتنافسة في سعيها لحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

تُنقل مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

يعد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية، حيث تضم نخبة من الفرق الكبرى التي تزخر بألمع نجوم اللعبة، في صراع شرس من أجل الظفر بـالكأس الأغلى.

ويترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حجزت أربعة أندية مقاعدها رسميًا، وهي:

سبورتنج لشبونة البرتغالي، بقيادة حارس المرمى المصري محمد علي.

فيزبريم المجري، الذي يضم النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

بجانب برشلونة الإسباني، ألبورج هاندبولد الدنماركي.

وتتنافس 8 أندية على 4 بطاقات متبقية في الدور ربع النهائي، حيث تُقام المباريات التالية: