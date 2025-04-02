بوجلبان يسعى لحسم مواجهة سيمبا ويشدد على اللاعبين لحسم النتيجة

يسعى أنيس بو جلبان المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي ، لحسم مواجهة اليوم امام فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات النسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وستقام المباراة على ستاد السويس الجديد في تمام الساعه السادسة مساء.

وعقد بوجلبان اجتماع مع اللاعبين، للتأكيد على احراز اهداف سريعة والفوز على منافسهم خلال المباراة التي تجمعهم اليوم .

وكان قد قال بوجلبان في تصريحات صحفية له "دخلنا مرحلة الأدوار الصعبة بالكونفيدرالية ولكنني أثق في لاعبي المصري ،حيث ان صفوفنا مكتملة لأول مرة منذ فترة بعيدة وسعيد باكتمال الصفوف".

واضاف بوجلبان "حضور جماهيرنا العظيمة لمباراة الغد سيعطينا القوة والدافع ونسعى لتحقيق طموحات الجماهير ومجلس إدارة النادي".

واستكمل بوجلبان "أعد جماهيرنا ألا ندخر وسعًا في سبيل اسعادهم، حيث ان لدينا دراية تامة بمفاتيح لعب فريق سيمبا ونسأل الله التوفيق للاعبينا".