طريقة تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الجو الترابي

يعاني مرضى الجيوب الأنفية من مشاكل صحية وآلام شديدة في الأنف والوجه خاصة مع تغيير الفصول والتقلبات الجوية وخلال فصل الربيع وتقلبات الطقس والأتربة، حيث يعاني مرضى الجيوب الأنفية بشكل كبير.

وتقدم "البوابة نيوز" عدد من النصائح التي تساهم في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية وفقا لما جاء بموقع healthline الطبي ومن أبرزها ما يلي: