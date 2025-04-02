طريقة تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الجو الترابي

يعاني مرضى الجيوب الأنفية من مشاكل صحية وآلام شديدة في الأنف والوجه خاصة مع تغيير الفصول والتقلبات الجوية وخلال فصل الربيع وتقلبات الطقس والأتربة، حيث يعاني مرضى الجيوب الأنفية بشكل كبير.
وتقدم "البوابة نيوز" عدد من النصائح التي تساهم في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية وفقا لما جاء بموقع healthline الطبي ومن أبرزها ما يلي:
- تنظيف الأنف من الأتربة والتراكمات للحد من الم الجيوب الانفية وضيق التنفس.
- استنشاق بخار الماء يساعد على تخفيف الاعراض والشعور بالألم.
- غسيل الأنف بالماء المالح تقلل من الاعراض.
- ابتعد عن الأدخنة تزيد من المشكلة.
- مع العاصفة الترابية يجب غلق الشبابيك والأبواب لعدم دخول الأتربة.
- ترطيب الجسم وتناول عصائر والابتعاد عن المفروشات التي تهيج الجيوب الانفية.
- تناول الادوية الخاصة بالتهاب الجيوب الانفية.
- التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد مهيجة للحساسية وتوابل والمشروبات الغنية بالكافيين.