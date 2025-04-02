التصريح بدفن ذراع مساعد مدربة الأسود وإيقاف سيرك طنطا لحين انتهاء التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية التصريح بدفن الجزء المبتور من ذراع الشاب المصاب محمد إبراهيم عبدالفتاح في حادث السيرك بطنطا بعد أن تم إجراء جراحة بتر للذراع لإنقاذه وتسليمها لأسرته لدفنها.

كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة عاجلة من الطب البيطري بطنطا وحي أول طنطا ومديرية الثقافة والبيئة لإجراء معاينة للسيرك وموقع الحادث ومراجعة التراخيص الصادرة له وفحص جميع الحيوانات بسيرك طنطا من قبل أطباء الطب البيطري والوقوف على أعمال التطعيمات التي تمت لها وإيقاف جميع أعمال السيرك لحين انتهاء أعمال لجنة الطب البيطري في واقعة النمر المفترس.

وقررت إخلاء سبيل أنوسة كوته مدربة الأسود بسيرك طنطا بضمان محل الإقامة بعد ان تم الاستماع لأقوالها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

كانت مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، بمحافظة الغربية، شهدت عملية جراحية طارئة لبتر الذراع الأيسر لمساعد مدربة الأسود أنوسة كوته، وذلك عقب تعرضه لهجوم نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك بمدينة طنطا ليلة أمس.

وحاول الفريق الطبي، الذي ضم جراحي الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة طنطا، إيقاف النزيف وإنقاذ الذراع عبر ربط الأوعية المتقطعة، لكن الإصابات العميقة التي أحدثها النمر أدت إلى تهتك كامل في الأوتار والأوردة، مما جعل البتر من أعلى الكوع هو الخيار الوحيد للحفاظ على حياته.

وبذل الأطباء جهودًا مكثفة لمنع البتر على مدار عدة ساعات، تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالغربية، إلا أن خطورة الحالة استوجبت التدخل الجراحي العاجل.

وقع الحادث خلال أحد عروض السيرك بمنطقة البوريفاج بطنطا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث هاجم النمر مساعد المدربة محاولًا تجاوز الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور، مما أثار حالة من الهلع والفزع بين الحضور، ودفع الأهالي إلى الفرار مع أطفالهم من موقع العرض.

وتمكن العاملون بالسيرك من السيطرة على النمور ومنعها من الوصول إلى الجمهور، فيما سارعت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى المكان للتأكد من سلامة الحاضرين وتأمين محيط السيرك.