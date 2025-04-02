تحرير 61 محضرا تموينيا لأصحاب مخابز خلال عيد الفطر في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل الوزارة، عدة حملات تموينية على المخابز بنطاق المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن تحرير 61 محضرا تموينيا.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له، إنه تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن، و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، بمركزي شبراخيت ودمنهور، كما تم المرور على شركة الجملة لمتابعة الأرصدة وصرف السلع التموينية، بالإضافة للمرور على محطات الوقود لمتابعة سير العمل بها.

وأعلن وكيل الوزارة عن تنفيذ حملة بمدينة النوبارية، أسفر عن ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار ومخبز لعدم وجود سجل زيارات ولعدم نظافة أدوات العجين، وبمركزي الدلنجات وأبو المطامير، تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن، 4 مخابز لعدم إعلان عن الأسعار ولعدم نظافة أدوات العجين، مخبز لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات، مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن، و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.

كما نفذ رجال التموين حملة بمركز المحمودية، أسفرت عن ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن، 3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

كما تمكنت إدارة تموين حوش عيسى، من ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن، مخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور، مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، و مخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على المخابز والمحلات التجارية والثلاجات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هدوء واستقرار أمني وخدمي في البحيرة

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة

شهدت المحافظة استقرارًا تامًا وانتظامًا في جميع القطاعات خلال الفترة المسائية في أول أيام العيد، حيث يتم التواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن، للتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية، وتم على مدار اليوم المرور على الأفران ومستودعات الغاز ومواقف السيارات ومحطات الصرف الصحي بكافة مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن متابعة المتنزهات العامة والشواطئ والمستشفيات والمعديات النهرية والبحرية، كما تم الاطمئنان على مستوى النظافة العامة داخل المدن والقرى، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال احتفالات العيد.

وأكدت غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ عدم تلقي أي بلاغات بشأن خروقات أو حوادث تؤثر على الصفو العام، كما لم يتم رصد أي حالات تعدٍ بالبناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استمرار حالة الاستعداد القصوى داخل جميع المرافق الخدمية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال العطلة ، كما شددت على سرعة الاستجابة لأي طارئ، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن راحة وسلامة المواطنين.