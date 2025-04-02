فيلم "سيكو سيكو" يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر، حيث حقق إيرادات أمس الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر بلغت 13 مليوناً و539 ألفاً و493 جنيها.

واستطاع فيلم سيكو سيكو حجز المركز الأول في إيرادات موسم عيد الفطر، حيث وصلت إجمالي إيرادات الفيلم خلال الوقفة وأول يومين من عيد الفطر لـ 24 مليونا و91 ألفاً و596 جنيها.

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقي، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.