إزالة فورية لـ14 مقبرة مخالفة بكفر داود خلال إجازة عيد الفطر

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لــ 14 مقبرة مخالفة علي مساحة 85 م2 تقريبًا بناحية منشية الرحمن بكفر داود بالسادات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشدداً علي استمرار تكثيف الجهود واليقظة التامة والمتابعة الميدانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتنفيذ الازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه خلال ثاني أيام العيد تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي أرض زراعية بناحية كفر قرشوم بتلا عبارة عن طوب أبيض ومونة أسمنتية علي مساحة 77 م2، وكذا إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق جروان بالباجور، وإزالة 3 حالات تعدي أخري بناحية هورين ببركة السبع، كما تم إزالة أسوار بناء مخالفة بالطوب الأحمر بناحية ميت خاقان بنطاق حي شرق شبين الكوم علي مساحات 136م2 ، 289م2.

وتمكنت الوحدات المحلية من تنفيذ إزالة فورية لـ 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنواحي كفر عشما والعراقية وكفر الجلابطة بالشهداء علي مساحة 220 م2 ، وكذا حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية عبارة عن غرائز وتركيبات حديدية علي مساحة 250 م2 بالباجور وسرس الليان، فضلًا عن إزالة حالتين تعدي بناحية كفر بالمشط بمنوف عبارة عن مباني بالطوب الحجري ومونة إسمنتية علي مساحة 138 م2.

وأكـد محافظ المنوفية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد والعطلات الرسمية وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة علي الفور، موجها باستمرار جهود المتابعة الدورية والتصدي الفوري مع أي تعديات مخالفة للقوانين المنظمة وإحالتها فوراً للنيابة العامة لأعمال شؤونها.