حادث أسد طنطا.. والد مساعد مدربة الأسود بعد بتر ذراع نجله: ابني منهار وحالته النفسية سيئة

سيطرت حالة من الحزن علي والد مساعد مدربة الأسود أنوسة كوتة والذي تعرض إلى هجوم نمر مفترس عليه أثناء أحد العروض داخل السيرك بطنطا بعد بتر ذراع نجلة داخل مستشفى جامعة طنطا صباح اليوم.

وقال والد مساعد مدرب الأسود، إنه علم بالحادث عبر صفحات الفيس بوك ومن الصدمة مقدرتش أتحرك، مضيفا أن النمر مكنش متثبت في مكانه الصح وهجم على ابني وهو بيربط الأسد ودراع ابني اتقطع وهروح أستلمه من المشرحة عشان أدفنه، لافتًا حالة ابني النفسية سيئة وعمال يعيط ومنهار وبيقول أنا عاوز حقي.

وأضاف والد مساعد مدرب الأسود أن نجله يعمل في هذا المجال منذ 11 عامًا لذلك فهو يعلم جيدًا كيف يتعامل مع الأسود بشكل صحيح وإنما الخطأ جاء من المدربة أثناء العرض.

واستكمل، ابني وظيفته إنه يربط الأسود من برا القفص فقط الغلطة جت من المدربة لما شاورت للنمر وهو مكنش مربوط.

وقام فريق طبي مستشفى جامعة طنطا بإجراء عملية جراحية طارئة لبتر الذراع الأيسر لمساعد مدربة الأسود أنوسة كوته، وذلك عقب تعرضه لهجوم نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك بمدينة طنطا ليلة أمس.

وحاول الفريق الطبي الذي ضم جراحي الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة طنطا، إيقاف النزيف وإنقاذ الذراع عبر ربط الأوعية المتقطعة، لكن الإصابات العميقة التي أحدثها النمر أدت إلى تهتك كامل في الأوتار والأوردة، مما جعل البتر من أعلى الكوع هو الخيار الوحيد للحفاظ على حياته.

وبذل الأطباء جهودًا مكثفة لمنع البتر على مدار عدة ساعات، تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالغربية، إلا أن خطورة الحالة استوجبت التدخل الجراحي العاجل.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث خلال أحد عروض السيرك بمنطقة البوريفاج بطنطا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث هاجم النمر مساعد المدربة محاولًا تجاوز الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور، مما أثار حالة من الهلع والفزع بين الحضور، ودفع الأهالي إلى الفرار مع أطفالهم من موقع العرض.

وتمكن العاملون بالسيرك من السيطرة على النمور ومنعها من الوصول إلى الجمهور، فيما سارعت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى المكان للتأكد من سلامة الحاضرين وتأمين محيط السيرك.