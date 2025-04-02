شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفقًا لما ورد على الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك في مصر بعد عيد الفطر

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليوم ليتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو.

ثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 150 جنيها.

استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها للكيلو.

استقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها.‎

استقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

سجل سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

تراوح سعر السمك الفيليه في الأسواق اليوم بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.

بلغ سعر السمك الثعابين اليوم الأربعاء ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

ثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 660 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر بعد عيد الفطر

تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 170 إلى 370 جنيها.

استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 165 إلى 195 جنيها.

استقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

وتختلف أسعار الأسماك التي تعد من أهم البدائل للحوم الحمراء، بحسب نوعها وحجمها، مما يوفر خيارات كثيرة تناسب احتياجات المستهلكين على مختلف فئاتهم المجتمعية.