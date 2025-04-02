إحباط محاولة ردم ترعة في كفر البطيخ بدمياط (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط عن إزالة مخالفة ردم على ترعة الإصلاح الزراعي بالسنانيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين حيث تم إزالة مخالفة ردم على ترعة تابعة لولاية الإصلاح الزراعي بالسنانيات المتفرعة من ترعة البلامون، وذلك بالتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، والإصلاح الزراعي.

حيث تم إزالة عدد ٤ مواسير قطر واحد ونصف متر من خلال حفار تابع للوحدة المحلية ، وذلك بمتابعة ميدانية من رشدي صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسئولي الإصلاح الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.

كما تم التصدي لحالة تعدِ على أرض زراعية في المهد بقرية العطوى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، باستمرار المتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتصدي لأى محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة و حالات البناء المخالف، حيث تابع محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، الحملة التي قامت بها الوحدة المحلية بالعطوى لإزالة حالة تعدِ على أرض زراعية في المهد، وذلك بمحاولة بناء غرفتين على مساحة ٧٠ متر تقريبًا بالطوب الأحمر والأسمنت داخل حظيرة مواشى بالأرض.

حيث تم إزالة المخالفة نهائياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم إزالة في المهد لحالة بناء مخالف بمدينة ميت أبو غالب تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتصدي وبكل حسم لأى محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة و حالات البناء المخالف، تصدت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة ميمي السعداوي، لمحاولة بناء مخالف في المهد ، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث تم إزالة الشدة الخشبية لسقف دور اول علوى داخل الحيز العمراني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة.