خلال عطلات عيد الفطر.. استمرار إزالات التعديات على الأراضي الزراعية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع، درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد، تزامنًا مع العطلات الرسمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

شهدت قرية بهنباى التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذ حملة إزالة فورية لهنجر مقام بالمخالفة القانونية على أرض زراعية بمساحة 280 متراً ، وتم تنفيذ الإزالة تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز وعمرو مصطفى نائب رئيس المركز ومحمد ابو المعاطى رئيس الوحدة المحلية بهنباى ووليد رشاد رئيس قسم الازالات بالمركز وجهود الأجهزة المعاونة، واسفرت الاعمال عن تنفيذ الازالة الكاملة للهنجر و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتسليم الأرض الى الجمعية الزراعية وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالزهراء برئاسة عربي بديع رئيس الوحدة بتنفيذ إزالة فورية لهنجر مقام بالمخالفة علي مساحة 200 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إحباط محاولة صب سقف دور أول علوي مقام بالمخالفة على مساحة 115 مترا بمحيط قرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية الطيبة حيث تم فك الشدة الخشبية كاملة وإنزال الحديد، بحضور لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة برئاسة بنداري محمد غنيم رئيس الوحدة مدعومة بالمعدات والأدوات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد رئيس المركز على أن الأجهزة التنفيذية بالمركز ستواصل جهودها لرصد وإزالة أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، وذلك حفاظاً على حق الدولة والمواطن.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدي لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعدين حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية :

055/2303693

055/2312540

055/2314004