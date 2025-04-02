تنفيذ المرحلة الثانية من المراجعة الداخلية بالمستشفيات الحكومية في المنوفية

نفذت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديرية الصحة بالمنوفية، بقيادة الدكتور أحمد رفعت، المرحلة الثانية من أعمال المراجعة الداخلية بالمستشفيات الحكومية خلال أيام العيد.

وشملت المراجعة زيارة مستشفيات شبين الكوم التعليمي، منوف العام، السادات المركزي، قويسنا المركزي، والباجور النموذجي، حيث تم التركيز على متابعة أداء الأقسام الحيوية مثل الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، وبنوك الدم، كما تضمنت المراجعة فحص توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وكفاءتها، إلى جانب متابعة انتظام العمل الإداري داخل المستشفيات.

وأسفرت المراجعة عن اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية لضمان رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشارك في أعمال المراجعة فريق من الأطباء والإداريين، من بينهم الدكتور أحمد رفعت، الدكتورة مي حمدي، الدكتورة إسلام الشيخ، الدكتور أحمد فاروق، الدكتور محمود جابر، الدكتور عبد المجيد موسى، الدكتور كريم طارق، والدكتور محمد حمدي.