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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراكز الشباب في الشرقية تواصل استقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر

احتفالات المواطنين
احتفالات المواطنين بالعيد
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ  الشرقية على أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد احلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار   مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر" ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

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