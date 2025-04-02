ما هي حساسية الربيع وأعراضها؟

حساسية الربيع أزمة صحية يعاني منها الكثير من الأشخاص في فصل الربيع، وهذا النوع من الحساسية عبارة عن رد فعل الجسم عند التعرض لمادة خارجية او داخلية تدخل من خلال التنفس أو اللمس او عبر الجهاز الهضمي، وتقوم خلايا جهاز المناعة بإفراز مواد معينة عندها مثل الهستامين وقد تسبب اعراض مثل الحكة والاحمرار واحتقان الأنف.

ووفقا لموقع healthline تبرز "البوابة نيوز" أعراض حساسية الربيع:

حكة في العين.

حكة في الجلد.

العطس.

حكة في البلعوم.

افرازات الانف.

ضيق التنفس.

انسداد مجرى التنفس في حالات الحساسية الشديدة.



-أسباب حساسية الربيع:

الغبار

بعض أنواع الحشرات.

أنواع من الطعام.

المواد الكيميائية.

أحيانا يصعب تحديد أسبابها.

أحيانا الشخص يكون مصابا بأكثر من نوع حساسية أو يتأثر بأكثر من شيء.

-علاج حساسية الربيع: