ثقافة ديرب نجم تواصل فعاليات "إبداعنا يجمعنا " في ثاني أيام عيد الفطر

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن الثقافة هي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسي الداعم لبناء شخصية المواطن المصري، مشيرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية في نشر الوعي الثقافي ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وأشار أحمد سامي خاطر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى قيام قصر ثقافة ديرب نجم بتقديم فقرات فنية ضمن فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا " في ثاني أيام عيد الفطر المبارك حيث بدأت الفعاليات بتلاوة عطرة للقران الكريم للمنشد عمر محمود ثم فقرة اكتشاف مواهب في الإنشاد والغناء نظمتها وفاء لبيب للمواهب التابعة لمنتدى الطفل المصري غنت سماح عبد العظيم مصر التي في خاطري.

وأضاف، كما ألقي انشودة كل القلوب المنشد الموهوب عمر محمود، المنشد الموهوب فتحي عبد العظيم يا رسول الله، وغنت حبيبة تامر وحنين تامر يا فلسطين، ثم عرض لفرقة الأراجوز لمهدى السيد وتريزا فريد تحدثوا عن الألعاب النارية وخطورتها على الأطفال والأضرار الناتجة عن اللعب بالصواريخ في الشارع احتفالاً بالعيد وأهمية وقيمة الأعياد والمناسبات لصلة الأرحام والتصالح وذلك بحضور نجوى مكاوي مدير قصر ثقافة ديرب نجم

وأوضح مدير عام فرع ثقافة الشرقية، أن قصر ثقافة ديرب نجم نظم ورشة عمل لرسم علم فلسطين على وجوه رواد القصر وورشة للرسم الحر قام خلالها الرواد برسم علم فلسطين أيضا ومظاهر العيد، وتم عرض عروسة الماريونيت للفنانة تريزا فريد أبهرت الحضور وجذبت جمهور الشارع إلى قصر الثقافة.