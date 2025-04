ملف خاص عن تشارلي كوفمان في العدد الجديد من مجلة "أبيض وأسود" السينمائية

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الجديد (60) من مجلة "أبيض وأسود" الفصلية السينمائية، عن أشهر يناير، فبراير، ومارس 2025.

تضمن العدد ملفا رئيسا عن السيناريست تشارلي كوفمان، يضم مجموعة من المقالات بقلم كل من د. أسامة فهمي، د. بسمة أبو العزم، د. سهير عبد الظاهر، ليالي مصطفى، هيثم مصطفى، ومروة أحمد عبد الرحمن.

كما يحتوي العدد على ملف آخر عن السيناريست الراحل بشير الديك، تضمن مقالات بقلم النقاد د. أميرة الشوادق، د. ناهد الطحان، أحمد حنفي، سمر الفيومي، عبير الهامي، منال الشرقاوي، ماريان مكاريوس، نقرأ منها: "المكان في أعمال بشير الديك"، "قراءة لأفلام زيارة السيد الرئيس وناجي العلي"، و"موعد على العشاء".

ونقرأ أيضا مقالات عن الأفلام الأجنبية: Adaptation، Being John Malkovich، Eternal Sunshine of the Spotless Mind، Synecdoche, New York، وI’m Thinking of Ending Things.

بالإضافة إلى مقالات مترجمة، منها: "سيميائية الفيلم.. السرديات المعيارية في السينما"، "تصميم الإنتاج في السينما"، "الاحتمالات المستقبلية في الفيلم السينمائي"، و"النقد الفني وتعليم الفنون".

وتكتب الناقدة د. داليا همام "رون هاورد ولعبة قلب الأدوار"، ويقدم طارق الشناوي مقالا بعنوان "فركش".

ويختتم العدد بقراءة نقدية لأفلام Maria، بضع ساعات في يوم ما، الفستان الأبيض، الاجتماع السري، بقلم كل من ميرنا غازي، نهاد السيد، شاهندة محمد علي، وصفاء عبد الرازق.

صدر العدد بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير عام الثقافة السينمائية تامر عبد المنعم، رئيس التحرير د. نادر رفاعي، نائب رئيس التحرير أحمد عبد النبي، المدير الإداري رشا إبراهيم، تصحيح لغوي ياسمين مجدي، مدير التحرير الفني وتصميم الغلاف والجرافيك جيهان عادل.