دراسة حديثة: 55 % من الموظفين المصريين تعرضوا لمزاح إلكتروني

كشفت دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي أن 55.8% من الموظفين وأصحاب الأعمال في مصر تعرضوا لمزاح إلكتروني من زملائهم أو أقاربهم عبر أجهزة الكمبيوتر غير المؤمنة، بما في ذلك إرسال رسائل من حساباتهم أو تغيير خلفيات أجهزتهم.

وأضافت الدراسة، أن هذه المزحات تبدو غير مؤذية، يستخدم المهاجمون السيبرانيون تقنيات مشابهة لاستهداف المستخدمين، مثل التصيد الاحتيالي عبر مواقع مزيفة، واستغلال أكواد QR في هجمات Quishing لخداع الضحايا.

للوقاية من هذه المخاطر، تقدم كاسبرسكي النصائح التالية:

تأمين الأجهزة: استخدم اختصارات قفل الكمبيوتر مثل Win+L (ويندوز) وCmd+Ctrl+Q (ماك) لحماية بياناتك عند الابتعاد عن الجهاز.

كلمات مرور قوية: تجنب استخدام كلمات المرور نفسها على أكثر من خدمة، واستعن بمديري كلمات المرور لحفظها بأمان.

التحقق من الروابط والمرفقات: لا تفتح رسائل البريد المشبوهة أو تنقر على روابط غير موثوقة، وتحقق من المرسل عبر وسائل أخرى.

استخدام حلول الأمان: لحماية الأجهزة من عمليات الخداع الإلكتروني.

التحقق من المحتوى المزيف: راجع الصور والفيديوهات بحثًا عن تفاصيل غير منطقية، مثل أخطاء في عدد الأصابع أو كلمات مكتوبة بشكل خاطئ.

وأكد براندون مولر، خبير التكنولوجيا لدى كاسبرسكي، "أن التحلي باليقظة واستخدام كلمات مرور قوية وقفل الأجهزة يساعد في تجنب العواقب غير المرغوبة، سواء كانت مزاحًا وديًا أو محاولات اختراق حقيقية".