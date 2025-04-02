تحرير 76 مخالفة تموينية للمخابز وضبط 10 أطنان دقيق بلدي قبل تهريبها

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان توافر السلع الأساسية ومواجهه أي ممارسات احتكارية أو استغلالية للمواطنين .

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية قامت بشَن عدة حملات تفتيشية وتموينية مكثفة علي جميع الأنشطة التموينية

خلال أيام عيد الفطر المبارك برئاسته وبمشاركة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وأحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية ومديرو الإدارات التموينية للتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومتابعة سير العمل، حيث شملت الحملات المرور على المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز والتأكد من انتظام سير العمل بالمخابز.

وأسفر المرور على المخابز عن تحرير 76 مخالفة تموينية من نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة العجين وتصرف في 10 أطنان دقيق بلدي.