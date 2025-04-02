استشهاد 9 أطفال جراء قصف عيادة تابعة للأمم المتحدة في غزة

استشهد 19 فلسطينياً على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في غارة إسرائيلية على مركز تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شمال قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المبنى، الذي كان في الأصل عيادة، أصبح مأوى مؤقتًا للنازحين في جباليا، كما تسبب القصف الإسرائيلي في حريق اجتاح مركز الأونروا.



تُظهر مقاطع فيديو مُتداولة بعد الهجوم دخانًا يتصاعد من المبنى، بينما يحاول رجال الإنقاذ والمدنيون انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. وتُنقل الجثث مُغطاة بالبطانيات إلى سيارات لنقلها للدفن.



وأدت هجمات إسرائيلية أخرى في وسط قطاع غزة وخان يونس في الجنوب وبالقرب من رفح إلى ارتفاع عدد الشهداء حتى ظهر الأربعاء إلى 41 شخصا.