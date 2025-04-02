أسعار اللحوم في الأسواق بعد عيد الفطر

استقرت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية والمنافذ المختلفة ومحلات الجزارة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تشهد الاسواق حالة من الهدوء والاستقرار منذ فترة طويلة في ظل جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة واعادة الانضباط للأسواق بعد سلسلة من ارتفاعات غير المبررة.

ويتوقع الخبراء استمرار استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الجهود الحكومية في توفير وتدفق واردات اللحوم من جهات مختلفة .

سجل سعر الكندوز الصغير 402.8 جنيها للكيلو.

فيما وصل سعر كيلو الكندوز الكبير الي 386 جنيها للكيلو.

و يتراوح كيلو اللحم البتلو بين 440 إلى 460 جنيها للكيلو.

وسجل سعر اللحم الضأن البلدي استقرارا اليوم ليتراوح بين 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

وجاء سعر كيلو الكبدة البلدي في الأسواق اليوم ، لتتراوح بين 300 إلى 400 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر السجق البلدي بين 320 إلى 380 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 340 إلى 390 جنيها للكيلو حسب نسبة الدهون.

واستقر سعر اللحم الجملي ، و يتراوح بين 280 إلى 320 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة

لاقت اللحوم المستوردة إقبالا كبيرا من المواطنين والتي تعد بديلا عن اللحوم البلدية لفئات كثيرة من المواطنين ، واستقرت أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية، حيث جاءت كالتالي:

وسجل كيلو اللحم السوداني الطازج 225 جنيها للكيلو في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وبلغ سعر اللحم السوداني المجمد نحو 160 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر اللحم البرازيلي المجمد بين 185 إلى 210 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر كيلو اللحم الهندي المحمد الي 160 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الكبدة المستوردة المجمدة من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السجق المستورد 170 إلى 200 جنيه للكيلو.