الليلة.. علي زين وحسن قداح في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا لليد

يستضيف فريق فوكس برلين الألماني نظيره كيلسي البولندي، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء الإياب من الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025.

تنطلق المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

يسعى كيلسي البولندي، الذي يضم النجم المصري حسن قداح، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب، حيث انتهت بفوز فوكس برلين بنتيجة 33-27.

في لقاء آخر، يلتقي ماجديبورج الألماني مع نظيره دينامو بوخارست الروماني في مباراة الإياب، التي تقام في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً.

ويمثل النجم المصري علي زين فريق دينامو بوخارست، الذي يسعى لتعويض خسارته في الذهاب بنتيجة 30-26 لصالح ماجديبورج.

كما يواجه نانت الفرنسي نظيره أورلين ويسلا بلوك البولندي في مباراة الإياب، التي تُقام أيضًا في التاسعة و45 دقيقة مساءً.

وكان أورلين ويسلا بلوك قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 28-25.

تُعد هذه المباريات حاسمة للفرق المتنافسة في سعيها لحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

تُنقل مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

تُعد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية، حيث تضم نخبة من الفرق الكبرى التي تزخر بألمع نجوم اللعبة، في صراع شرس من أجل الظفر بـالكأس الأغلى.



يترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حجزت أربعة أندية مقاعدها رسميًا، وهي:

سبورتنج لشبونة البرتغالي، بقيادة حارس المرمى المصري محمد علي.

فيزبريم المجري، الذي يضم النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

بجانب برشلونة الإسباني، ألبورج هاندبولد الدنماركي.

تتنافس 8 أندية على 4 بطاقات متبقية في الدور ربع النهائي، حيث تُقام المباريات التالية:

باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة يحيى خالد × بيك سيجد المجري.

دينامو بوخارست الروماني بقيادة علي زين × ماجديبورج الألماني.

كيلسي البولندي بقيادة حسن قداح × فوكس برلين الألماني.

نانت الفرنسي × ويسلا بلوك البولندي.