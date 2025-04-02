بعد 4 أيام.. انتشال ناجين من تحت الأنقاض في زلزال ميانمار

أعلنت سلطات الإنقاذ في ميانمار، اليوم الأربعاء، انتشال امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في نايبيداو في ميانمار، بعد أربعة أيام من زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب البلاد، فيما تضاءلت فرص العثور على ناجين آخرين.



وأعلن رئيس الحكومة العسكرية في البلاد، الجنرال مين أونغ هلاينغ، مساء أمس الثلاثاء، أن الزلزال أودى بحياة 2719 شخصًا على الأقل، ولا يزال 441 في عداد المفقودين.

ودمر الزلزال أكثر من 10 آلاف مبنى في ميانمار، وشعر به سكان تايلاند بشدة، حيث انهار مشروع بناء شاهق، ولقي 21 شخصًا حتفهم.

وأعلنت فرقة الإطفاء في عاصمة ميانمار انتشال المرأة من تحت الأنقاض بنجاح بعد 91 ساعة من دفنها تحت الأنقاض بسبب الزلزال، في عملية إنقاذ مشتركة مع فرق من الهند والصين وروسيا. ويقول الخبراء إن احتمال العثور على ناجين ينخفض ​​بشكل كبير بعد 72 ساعة.

وأفادت صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية التابعة للحكومة العسكرية أن فريقًا من رجال الإنقاذ الصينيين أنقذ أربعة أشخاص في اليوم السابق من تحت أنقاض مبنى "سكاي فيلا"، وهو مجمع سكني كبير انهار أثناء الزلزال.

وكان من بينهم طفل في الخامسة من عمره وامرأة حامل ظلتا محاصرتين لأكثر من 60 ساعة.