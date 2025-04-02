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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربي الغضب.. مباراة ثأرية بين إنتر وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر وميلان
إنتر وميلان
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "سان سيرو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة فى "ديربي الغضب"، بين فريق ميلان الذي يستضيف نظيره انتر ميلان، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتعتبر تلك المباراة ثأرية بالنسبة لانتر، الذي يحتل صدارة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بفارق 20 نقطة عن غريمه ميلان، وذلك بعد خسارتهم مرتين أمام جيرانهم هذا الموسم.

وكانت أبرز هزائم رجال المدرب إنزاجي المدير الفني لانتر، كانت في نهائي السوبر الإيطالي، عندما تقدموا بهدفين دون رد، ليأتي الرد قوى وسريع في نهاية المباراة بالخسارة 2-3 في الرياض.

وتعد تلك المواجهة هي الرابعة التي سيلتقي فيها ميلان مع جاره انتر هذا الموسم، حيث فاز مرتين مقابل تعادل وحيد، ويعتبر فريق ميلان، هو واحدًا من ضمن 3 فرق فقط تغلبت على انتر هذا الموسم، بعد فيورنتينا ويوفنتوس، ولكن سيدخل المواجهة بمعنويات مهزوزة، بعد هزيمته أمام مضيفه نابولي بهدفين لهدف، يوم الأحد الماضي، في الدوري، مما زاد مهمته في المنافسة على البطاقات الأوروبية تعقيدا. 

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