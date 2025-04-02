مريم نعوم: حذف عدد كبير من مشاهد مسلسل لام شمسية

كشفت الكاتبة مريم نعوم أن التحضيرات لمسلسل "لام شمسية"، كانت صعبة وتمت على مراحل كثيرة من التحضيرات والتحديات، وفي كل مرحلة كنا نستقر على شكل ونمط لتقديم الفكرة ثم نقوم بالتعديل.

وأضافت الكاتبة مريم نعوم خلال تصريحاتها أثناء استضافتها في بودكاست "behind the sheene"، أن المسلسل في البداية كتب بعدد 30 حلقة، ولكن تم الاستقرار على 15 حلقة فقط.

وأشارت ناعوم إلى أن هناك عددا كبيرا من المشاهد تم حذفها بسبب تحويل المسلسل من 30 حلقة إلى 15 حلقة، ولكن الأهم أن المسلسل وصل للجمهور.

ومسلسل لام "شمسية" بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، أمينة خليل، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، تأليف مريم ناعوم والإخراج كريم الشناوي.