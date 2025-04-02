محافظ المنوفية: تكثيف الحملات التموينية خلال العيد وتحرير 187 محضرا تموينيا

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين .



وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه خلال يومي ثاني وثالث أيام العيد تم تحرير 187 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة تنوع بين 135 محضر مخابز و 52 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة ، كما تم ضبط كمية قدرها 4 أطنان أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر ، وإعدام 41 كجم لحوم وأغذية مختلفة منتهي الصلاحية وغير صالحة للأستخدام الآدمي بنطاق المحافظة .



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.