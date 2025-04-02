استمرار رفع الطوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء) خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 263 شاحنة و10 سيارات، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 200 شاحنة و10 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع، 63 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و263 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي الحسين، كوين نفرتيتي، أور وأيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 565 راكب بموانيها.