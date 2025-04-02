محافظ الجيزة: تحصين 151 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الضأن

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود مديرية الطب البيطري في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمربيين علي مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية .



وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات والقوافل العلاجية تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن ، وتقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى الموجودة المراكز والمدن .



وكشف تقرير تلقاه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ علي الثروة الحيوانية خلال الشهر الجاري والتي تمكنت في مجال الطب الوقائي من تحصين عدد " ١٥١١٩٤" رأس ماشية ضد مرض( الحمي القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الضأن ) وذلك ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية .



وفي مجال إدارة المجازر ولتحقيق اكتفاء الأسواق من اللحوم والدواجن تم إصدار ٣٢٠ تصريح جديد لذبح ٣٢٤٠٠٠ طائر ليبلغ إجمالى مذبوحات الدواجن ١٢٤١٧٢٣ طائر، بالإضافة إلى ٢٠٧٢٠ رأس ماشية بالمجازر الحكومية .



وفي مجال الصحة العامة والامراض المشتركة واستمرارا لجهود تحسين السلالات لدى المربين بنطاق المحافظة تم عمل اختبارات بروسيلا لعدد ٧٤٤ رأس ماشية وتحصين ٦٥٢ رأس ماشية ، وعمل اختبارات الدرن لعدد ٥١٠ راس من الجاموس والأبقار .

وفي مجال الارشاد ولرفع وعى المواطنين تم عقد ٤٨ ندوة إرشادية فى مجالات ( أهمية التحصين، الوقاية من الأمراض المشتركة، مرض السعار)، وترقيم وتأمين ١٢٩٢ رأس إلي جانب تنفيذ قوافل علاجية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية بنواحي قري محافظة الجيزة والتي أسفرت عن علاج عدد ٨٨١٧ رأس ماشية .



وفي مجال التفتيش علي اللحوم تم تحرير ٩٧ محضر لضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وذلك ضمن خطة المديرية وتنفيذ دورها الهام في خدمة وحماية المواطنين .