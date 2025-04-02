تحرير 45 محضرًا لمنشآت في حملات تفتيشية خلال عيد الفطر ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف يفيد بالإشارة إلى تنفيذ حملات رقابة موسعة شملت عشرات المنشآت الغذائية بقرى دنديل والبرج وكوم أبو خلاد وبهبشين وبندر ناصر، وقرى سمسطا، الأزهري، عزبتي معوض ومحمد بك والمحمودية ومنشاة سليمان، بندر سمسطا، وعدد من المنشآت بمدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية للرقابة على الأسواق في عطلة عيد الفطر من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية.

حيث تم تحرير 45 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، أكثر من 170 كجم أغذية متغيرة الخواص ومجهولة المصدر، ورصد 2 منشأة تدار بدون ترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات والسير في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية المعنية.