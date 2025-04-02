احرص عليها.. 8 عادات يومية لحياة صحية خالية من الأمراض

العادات اليومية التي يقوم بها افراد الأسرة تفرق في صحتهم جدا وتؤثر على كل شيء في الجسم اكثر مما يتخيل الانسان، وهناك عدة أمور يجب القيام بها للحفاظ على صحة أفراد الأسرة وفقا لموقع healthline:

-نصائح يجب القيام بها للحفاظ على صحة أفراد الأسرة:

*ممارسة نشاط بدني منتظم سواء الرياضة او الجري.

*التغذية الصحية السليمة والمتوازنة من اكل الخضر والفواكه.

*الابتعاد عن الاكلات غير الصحية والمقليات والنشويات والحلويات.

*النوم الصحي ولوقت كافٍ.

*الحفاظ على صحة نفسية جيدة وقوية.

*القيام بفحوصات دورية لمتابعة الصحة والوقاية من الامراض.

*الحفاظ على علاقات العائلية الجيدة لها تأثير كبير على الصحة والنفسية.

*قضاء وقت مشترك مع العائلة.